Piotr Zielinski continuerà a giocare nel Napoli anche nella prossima stagione.

Il centrocampista azzurro ha deciso di rifiutare l'offerta faraonica dell'Al-Alhi, decidendo di restare in azzurro.

Zielinski sarà a disposizione di Rusi Garcia per la gara di apertura del campionato contro il Frosinone e da adesso in poi si lavorerà per il rinnovo.

Proseguono comunque le trattative per Gabri Veiga, affare slegato dalla questione riguardante il polacco.

Lo riportano i colleghi di Sky Sport.