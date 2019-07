Sky - De Laurentiis convinto di prendere James alle sue condizioni, nuovi contatti con l'Atletico per Hysaj

Luca Marchetti, collega di Sky, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"De Laurentiis è convinto di strappare James al Real Madrid alle sue condizioni forte del fatto che agli spagnoli non conviene tenere il giocatore scontento in rosa. Ci sono tanti fattori che remano a favore degli azzurri come anche un ottimo rapporto tra i due club. C'è una serenità di fondo che fa molto piacere ai tifosi del Napoli che sono molto ottimisti. Si attende la chiusura per il passaggio di Rog al Genoa per l'acquisto di Elmas. Nuovi contatti con l'Atletico Madrid per la cessione di Hysaj".