Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato ai microfoni del programma di Calciomercato dell'emittente satellitare: “Contini torna al Napoli, a prescindere dal futuro di Sirigu. Tra l'altro l'allenatore dei doriani, Dejan Stankovic, per sostituirlo ha chiesto alla Sampdoria di prendere suo figlio. Si tratta di Filip Stankovic, portiere dell’Inter in prestito al Volendam, ma per adesso il club nerazzurro si è opposto all'affare".