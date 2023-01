Sky - Contini-Napoli, l'affare si sblocca! La Sampdoria trova un nuovo vice di Audero

Calciomercato Napoli - La Sampdoria continua a cercare un secondo portiere. Nikita Contini, infatti, vuole uscire e salutare la formazione blucerchiata per tornare al Napoli. Ne parla il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

"La nuova scelta è ricaduta su Martin Turk del Parma. Sloveno come Vekic, Turk è un portiere classe 2003. Le parti sono vicine alla chiusura: l'intesa dovrebbe essere trovata nei prossimi giorni. La trattativa è in corso e procede: sarà lui il numero 12, riserva di Audero, scelto da Stankovic e dalla Sampdoria per i prossimi sei mesi. Nella prima parte di stagione ha giocato in prestito alla Reggiana in Serie C, mentre lo scorso anno ha disputato 10 presenze in B col Parma"