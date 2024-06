Calciomercato Napoli - Conte-Napoli, le ultime notizie di mercato di Sky che riporta l'intenzione del prossimo allenatore del Napoli su Kvaratskhelia e Di Lorenzo:

"Antonio Conte spinge per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Giovanni Manna sta lavorando per prolungare il contratto del georgiano (attualmente in scadenza al 30 giugno 2027) su cui c'è il PSG (L'offerta e le ultime sul rinnovo). L'allenatore pugliese ritiene anche Giovanni Di Lorenzo incedibile":