SKY - Conferme sull'interesse del Bayern per Osimhen: è in lista per sostituire Lewandowski

Calciomercato Napoli - Piovono conferme sull'interesse del Bayern Monaco per Victor Osimhen: resta da sciogliere il nodo futuro Lewandowski per il club di Bundesliga. Che una volta salutata la punta, direzione Barcellona, si muoverà per andare a prendere il sostituto. E Sky Sport conferma che in questa lista c'è anche l'attaccante della SSC Napoli, ex Lille.

Calciomercato Napoli, conferme su Osimhen-Bayern Monaco

Luca Cilli, esperto di calciomercato di Sky Sport, durante lo Sport 24 Calciomercato ha confermato infatti l'interesse del Bayern Monaco per Osimhen:

"Da monitorare anche la situazione di Victor Osimhen in casa Napoli: c'è un grande club europeo che sta cercando un attaccante di livello, cioè il Bayern Monaco. È ancora in bilico il futuro di Lewandowski, ma uno degli obiettivi possibili del Bayern Monaco è Victor Osimhen. Potrebbe manifestarsi nelle prossime settimane l'interesse dei tedeschi, che considerano il nigeriano uno degli attaccanti più validi in questo momento in circolazione".

Osimhen

La notizia del Corriere dello Sport su Osimhen

A dare stamattina la notizia sul quotidiano, è stato il Corriere dello Sport che scriveva: