SKY conferma: rinnovo Osimhen, siamo ai dettagli finali con i legali! Il Napoli vuole annunciarlo

Calciomercato Napoli, arrivano importanti conferma post esclusiva CalcioNapoli24.it. L'inviato di Sky Sport in Abruzzo, Francesco Modugno, riferisce che le parti sarebbero alle battute finali e alla stesura degli accordi con i rispettivi legali. La volontà del club azzurro, come svelato dalla nostra redazione, è quella di annunciare il prima possibile l'intesa, magari entro domani sera, data simbolica indicata dal presidente nel precedente ritiro in Trentino.

Osimhen Napoli Castel di Sangro 2023

Rinnovo Osimhen Napoli, gli aggiornamenti