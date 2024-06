Sky - Rafa Marin-Napoli inserita altra clausola a sorpresa! Ecco le prossime mosse

Calciomercato Napoli, è fatta per il primo colpo in entrata: si tratta di Rafa Marin come conferma anche Luca Marchetti di SkySport attraverso l'editoriale per TMW.

Ci siamo: arriva il primo colpo del Napoli dell’era Conte. Arriva Rafa Marin, classe 2002 del Real Madrid. E arriva con un’operazione particolare. Titolo definitivo, per una cifra superiore ai 10 mln di euro con recompra in favore del Real, che però vale soltanto dal secondo anno, già fissata a 25 milioni per il 2026 e a 35 milioni per il 2027. Ma non è finita qui perché il Napoli ha inserito un’ulteriore clausola, per cautelarsi.

Se infatti il giocatore dovesse fare particolarmente bene la società partenopea avrebbe la possibilità (attraverso il pagamento di un bonus, e quindi di fatto aumentando il prezzo di Rafa Marin) di aumentare anche la cifra della recompra. Insomma a fronte di un pagamento ulteriore di altri 10 milioni circa le cifre del riacquisto si alzerebbero fino a 50 milioni per il 2026 e fino a 70 per il 2027: il doppio per tutti, praticamente.

Ora il Napoli potrà concentrarsi sulle altre situazioni: le vicende di Kvara e Di Lorenzo che non saranno risolte a breve (sempre che si risolveranno come vorrebbe Conte, ovvero con la permanenza dei due), sul discorso relativo ad Osimhen, sull’assalto a Buongiorno e sul cesellare la rosa per rendere il Napoli competitivo