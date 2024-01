Calciomercato Napoli - Colpo di scena in casa Napoli. Leo Ostigard sembrava in procinto di lasciare Napoli, su di lui c'erano alcune squadre di serie A. Gianluca Di Marzio, collega di Sky, ha scritto us Twitter un importante aggiornamento di calciomercato sul entrale norvegese:

“#Ostigard verso la permanenza al @sscnapoli: dopo l’ottima prestazione di ieri il club avrebbe deciso di non cederlo. @SkySport #calciomercato”.