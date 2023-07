Calciomercato Napoli - Ultimissime ore napoletane per Kim Min-Jae che, come riporta SkySport, ha sostenuto la prima parte di visite mediche col Bayern Monaco che completerà in definitivo domani. Spunta un dettaglio a tal proposito: la clausola, infatti, non supera i 50 milioni di euro. Siamo piuttosto sui 48 milioni netti più tasse. Per quanto riguarda il sostituto è caldo il nome di Max Kilman ma il Wolverhampton spara alto: 40 milioni di euro.