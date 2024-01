Sky - Clamoroso Samardzic, non è ancora convinto se accettare o meno il Napoli! La Juve continua il pressing per giugno

Calciomercato Napoli - Arrivano ulteriori aggiornamenti in merito alla trattativa per portare Lazar Samardzic al Napoli. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport con Gianluca Di Marzio, l'affare è tutt'altro che verso la chiusura:

"Non è ancora chiusa la trattativa per il trasferimento di Samardzic al Napoli, ma anzi continua il pressing della Juventus per avere a giugno il centrocampista dell'Udinese.

L'operazione non è ancora chiusa, non c'è ancora un accordo definitivo tra Udinese e Napoli e nemmeno totale con il giocatore, che vuole con il suo entourage ancora valutare bene se accettare o meno. La Juventus è ancora in pressione per giugno, quindi forse nella titubanza, nei dubbi a dare l'ok defintiivo al Napoli è possibile che una delle motivazioni sia che la Juventus, che già in passato aveva provato, insista per giugno. Quindi va assolutamente registrata questa nuova incursione della Juventus per giugno, non per adesso perché dovrebbe bastare l'arrivo di Tiago Djalo la settimana prossima".