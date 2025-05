Sky - Clamoroso ribaltone per il Como, ecco chi sarà l'allenatore

Notizie Calciomercato - La redazione di Sky Sport riporta una clamorosa novità in casa Como in merito al futuro della squadra lombarda dopo che nelle scorse ore l'allenatore Cesc Fabregas era dato per partente:

"Fabregas e il Como avanti insieme. Dopo la straordinaria prima stagione in Serie A (striscia aperta di sei vittorie di fila e decimo posto da neopromossa), arriva un nuovo fondamentale tassello nel progetto della società. L'allenatore spagnolo - che ha recentemente incantato con la sua filosofia di calcio al Club - resterà sulla panchina del Como, nonostante il forte pressing del Leverkusen (convinto di avere il sì di Cesc) e di tanti altri club interessati, molti dei quali con un pass per l'Europa il prossimo anno. Ci aveva provato in precedenza il Lipsia, e c'erano stati anche contatti con la Roma. Per Fabregas, però, la priorità è sempre rimasta il Como come, peraltro, ribadito spesso nelle interviste e nelle conferenze.

Nelle ultime settimane, dunque, i dialoghi erano andati avanti, arrivando fino alla decisione di continuare insieme. Non è certo che ci sia un prolungamento (il contratto dello spagnolo dura già fino al 2028), ma si va verso un adeguamento economico. Inoltre, in queste settimane è già stato definito un piano iniziale sul prossimo mercato, sugli investimenti da fare e sui poteri che avrà Fabregas, più che come "normale" allenatore, da manager all'inglese. Insomma, come già successo in questa stagione, Cesc influirà sul mercato e sulle scelte societarie, ricordando che è anche un azionista di minoranza del club. Un legame forte con club e città che non poteva che portare a una stretta di mano".