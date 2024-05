Sky - Ci vorranno meno di 10 giorni per ufficializzare Conte! Oggi nuovo incontro: le ultime

Calciomercato Napoli. Ore roventi in casa azzurra per trovare il nuovo allenatore. Il pole position è balzato Antonio Conte, grande sogno diDe Laurentiis per la panchina azzurra.

Conte-Napoli aggiornamenti

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: