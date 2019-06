Sky - Chiesa ha scelto la Juve: quinquennale da 5 milioni a stagione, i dettagli

Il giornalista Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Calciomercato - L'originale, trasmissione televisiva in onda su SkySport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Ecco quanto riportato dal portale del giornalista Gianluca Di Marzio.

E' una dei gioiellini del nostro calcio e, come prevedibile, anche un uomo mercato. Federico Chiesa, talento classe 1997 della Fiorentina, si è promesso alla Juventus. Base d’intesa tra le parti già raggiunta: al giocatore 5 anni di contratto a 10 milioni di euro lordi a stagione, 5 netti. Intesa tra Juventus e giocatore già raggiunta, bisognerà adesso trovare l’accordo tra i due club. Intesa che sarebbe stata raggiunta con ogni probabilità in tempi relativamente brevi se alla guida del Fiorentina fosse rimasta la proprietà Della Valle, resta adesso invece da capire la volontà della nuova proprietà visto l’ormai imminente closing. Sicuramente il sì di Chiesa alla società bianconera, mette la Juventus in una posizione di forza nella trattativa con il nuovo management viola.