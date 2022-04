SKY - Cessione Osimhen, il Napoli fissa il prezzo: cifre e identikit sostituto, Victor ammicca alla Premier

Calciomercato Napoli - Il futuro di Victor Osimhen è tutto da scrivere. Perché se da un lato è da trattenere e godersi fino a farlo diventare un campione, dall'altro è da cedere a prezzi fuori mercato. La necessità di ridurre il monte ingaggi del Napoli che verrà, obbliga la società a non considerare nessun giocatore incedibile. E Sky Sport conferma le indiscrezioni delle ultime ore: "Non ci sono incedibili, nemmeno il centravanti nigeriano, che piace ad alcune società di Premier League".

Per questo motivo, è stato fissato il prezzo dal Napoli per la cessione di Victor Osimhen. Lo conferma Sky Sport che parla così della situazione del futuro del nigeriano:

"Valore tecnico enorme, soprattutto in prospettiva. Valore di mercato per il Napoli mai sotto i cento milioni. Soldi che potrebbero arrivare dalla Premier, dai soliti club (Newcastle, Arsenal, Manchester United), quelli che cercano un centravanti così e possono spendere.

Vi confermiamo la presenza dell'agente a Castel Volturno di Victor Osimhen: le grandi di Premier League guardano al calciatore. La valutazione che ne fa il Napoli non è inferiore alle tre cifre: sotto i 100 milioni non si vende. Per prospettive, potenzialità e per il valore iscritto a bilancio. L'agente di Osimhen si guarda intorno, lusingato dai top club di Premier che cercano una punta di quelle caratteristiche. Ma anche De Laurentiis si guarda attorno: vuole rimanere competitivo ma con attenzione ai conti. Non ci sono incedibili, ma non c'è frenesia e fretta nella SSC Napoli".