Sky - Calciomercato Napoli femminile, grande campagna acquisti: trattative con 8 giocatrici!

Ultime notizie calcio Napoli. Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, nel suo consueto aggiornamento di calciomercato, ha dato spazio alle ultime news provenienti dal Napoli calcio femminile.

Calciomercato Napoli femminile

"Nel panorama del calcio femminile, il club azzurro (la cui proprietà non è legata in alcun modo a De Laurentiis) sembra essere il più attivo sul fronte del mercato: "Le novità più importanti nel calcio femminile riguardano il Napoli del presidente Carlino, - scrive Di Marzio sul suo sito ufficiale - la squadra al momento più attiva sul mercato. In giornata, sono state portate avanti varie trattative importanti: in mattinata è stata chiusa Toniolo dalla Juventus in prestito, mentre in serata è arrivato l'accordo con la centrocampista spagnola Sara Tui. Domani sarà il giorno di Eleonora Goldoni: previsto un incontro alle 15 per il rinnovo della mezzala classe '96. Inoltre, sono nel mirino Ripamonti della Fiorentina e Acuti dell'Empoli. Contatti anche per Erzen della Roma, e le due attaccanti Piemonte e Pirone. Proprio per quest'ultima, ancora incerta se rinnovare o meno con il Sassuolo dopo una grande stagione, si è registrato anche un interessamento dell'Inter".