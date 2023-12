Sky - Calciomercato Napoli, a gennaio due tra Fofana, Soumaré e Hojbjerg!

Calciomercato Napoli, Sky Sport fa il punto sugli obiettivi per la sessione invernale di gennaio, con il club azzurro che ha individuato nella difesa il reparto più fragile dove intervenire, sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Napoli a gennaio

Secondo quanto riporta Sky, tra i giocatori del Napoli destinati alla cessione a gennaio c'è Alessandro Zanoli, che tornerà a Genova, stavolta in sponda rossoblu. Al suo posto il Napoli vuole Mazzocchi della Salernitana, che però costa 4-5 milioni, cifra ritenuta troppo alta. L'alternativa è Faraoni dell'Hellas Verona Sempre in difesa, anche Leo Skiri Ostigard potrebbe lasciare il Napoli a gennaio e in quel caso arriverebbe un altro centrale.

A centrocampo invece il calciomercato del Napoli a gennaio inizierà con la cessione di Eljif Elmas al Lipsia, in Bundesliga, ma con lui potrebbe essere ceduto anche Diego Demme alla Salernitana. Tra i possibili trasferimenti Sky considera anche quello di Zielinski, "il cui rinnovo di contratto non sembra procedere positivamente".

Per rimpiazzare le cessioni a centrocampo, il Napoli valuta due rinforzi: il primo è il danese Pierre Emile Hojbjerg del Tottenham, giocatore anche in orbita Juventus. Le alternative sono l’ivoriano Seko Fofana, ex Udinese oggi all’Al Nassr in Arabia, e Boubakary Soumaré, francese del Siviglia ma in prestito dal Leicester.