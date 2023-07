Nuova avventura in panchina per Fabio Cannavaro. Lo annunciano i colleghi di Sky. Ecco quanto si legge sul sito di Gianluca Di Marzio:Â

L’allenatore ha raggiunto un accordo col Karagumruk, club turco. Dopo l'incontro in giornata, il Karagumruk ha trovato l'accordo con Cannavaro per la panchina. La firma e l'annuncio per l'arrivo di Cannavaro sulla panchina del club turco sono previsti nei prossimi giorni.