Sky - Blitz Napoli a Istanbul per Kim! Dirigenti azzurri pronti a chiudere l'operazione

Calciomercato Napoli. Dopo l'addio di Koulibaly il Napoli è a caccia del suo sostituto. Il primo nome della lista è Kim Min-Jae, conteso anche dal Rennes, centrale coreano che il club di De laurentiis sta trattando con insistenza con il Fenerbahce.

Kim Napoli calciomercato

Calciomercato Napoli, blitz a Istanbul per Kim

Kim sembrava ad un passo dal Rennes, ma il Napoli non ha mollato la presa e cerca il clamoroso ribaltone in queste ore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, alcuni dirigenti azzurri sono in volo per Istanbul per cercare di sbloccare la situazione. Il blitz azzurro entrerà nel vivo nelle prossime ore quando incontreranno il Fenerbahce per cercare di chiudere la trattativa.