Sky - Napoli-Buongiorno, mai così vicini! Blitz di Manna con l'agente, ecco la nuova offerta | VIDEO

Calciomercato Napoli, incontro in corso per Alessandro Buongiorno! In serata il ds Giovanni Manna è stato a cena in un ristorante di Milano in compagnia di Beppe Riso, agente di Alessandro Buongiorno.

Buongiorno al Napoli

A rivelare l'incontro è Sky Sport, secondo cui il Napoli starebbe ora cercando l'accordo definitivo con il difensore del Torino per quanto riguarda l'ingaggio e i dettagli del contratto. Solo successivamente il club azzurro procederà a trovare un'intesa economica anche con il club piemontese.

In diretta le immagini mostrano Giovanni Manna all'interno del ristorante, subito dopo aver cenato in compagnia dell'agente. Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, annuncia:

"Buongiorno e il Napoli mai così vicini! Contatti positivi anche tra i club, con il Napoli che si è avvicinato alle richieste di Cairo: la nuova offerta è di 35 milioni di euro. Passi in avanti anche per l'accordo con il calciatore".

Guarda il video di Sky Sport.