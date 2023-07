Calciomercato Napoli - La clausola di Beto è scaduta, ma il prezzo non cambia: lo svela SkySport.

Come infatti riporta l’emittente televisiva, è terminata la data limite per l’opzione contrattuale che consentiva di portare via il giocatore senza possibilità di replica. Ciononostante non cambia il prezzo: 35 milioni di euro, perché la dirigenza friulana continua a chiudere questa cifra.