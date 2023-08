SKY - Bernardeschi può tornare in Europa, offerta da un club turco

Notizie Calcio - Federico Bernardeschi può tornare in Europa, destinazione Turchia. A riportarlo è il collega ed eseperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio tramite il suo situo ufficiale:

"Federico Bernardeschi potrebbe tornare in Europa, più precisamente in Turchia. Per il trequartista campione d'Europa 2021 con la maglia dell'Italia, infatti, c'è una richiesta da parte del Besiktas. I turchi vorrebero riportare nel vecchio continente l'italiano, che gioca in MLS da luglio 2022. Trattativa in corso tra i club, con il club turco che ha presentato un'offerta al giocatore di quattro milioni di euro a stagione".