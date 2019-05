Sky - Bennacer, quotazioni in rialzo: è una delle piste per il Napoli

Calciomercato. Si lavora al mercato per la prossima stagione. Cristiano Giuntoli è a caccia di calciatori per rinforzare l'organico da consegnare a Carlo Ancelotti. Si guarda al mercato estero, ma anche a quello italiano, soprattutto in Toscana.

Calcio Mercato Napoli, si pensa a Bennacer dell'Empoli

Secondo quanto riferisce Sky Sport, c'è anche Ismael Bennacer tra i nomi caldi per il prossimo mercato del Napoli. Infatti, l'idea del mediano dell'Empoli cresce sempre più e sta convincendo la dirigenza azzurra. Le sue quotazioni nel borsino del mercato scalano posizioni.