Sky - Atletico Madrid serio pericolo per James, condizioni del Real non accettate dal Napoli. Elmas affare in definizione

Dario Massara, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nello speciale dedicato al mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“L’Atletico Madrid ha spinto sull’acceleratore per James che vuole restare a Madrid. Ora i colchoneros sono un serio pericolo. Il Real Madrid detta le condizioni che non convincono il Napoli e per questo si è inserito l’Atletico. Ora il Napoli deve capire che alzando l’offerta potrebbe portare il giocatore a casa ma il pericoloso Atletico è concreto. Affare Elmas in via di definizione ed è un colpo alla Fabian Ruiz. Non c’è concorrenza che tenga”.