Sky, Assogna: "Ibanez-Napoli? A Mourinho piacerebbe tenerlo, ma sembra il profilo adatto per incassare sul mercato"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Paolo Assogna, rilasciando alcune dichiarazioni.

“A Mourinho piacerebbe tenere Ibanez, ma sembra il profilo adatto per incassare sul mercato: solo il Napoli ed altri pochi club possono spendere prima di vendere, il difensore è sul mercato ma non verrà svenduto. Anguissa come Strootman ai tempi della Roma? Sono diversi come caratteristiche, ma ci può stare come paragone: Frank è uno che i palloni li ripulisce e poi ha maggiore atletismo. Di Spalletti abbiamo tessuto tante lodi, è uno che non stacca mai dal calcio ma un pizzico di leggerezza in più non guasta, da qui anche la scelta di Rudi Garcia. In questa fase la leggerezza può essere un valore in più e De Laurentiis non ha sbagliato”