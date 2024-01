Sky - Assalto del Milan per Buongiorno: i dettagli dell'offerta

Il Milan ha deciso di fare sul serio per Alessandro Buongiorno e ha pronta l'offerta per il difensore del Torino. Il difensore italiano è l'obiettivo principale per migliorare il reparto difensivo rossonero. A riportare la notizia sono i colleghi di Sky con Gianluca Di Marzio.

Il Milan, complici i diversi infortuni nel reparto difensivo, ha richiamato Matteo Gabbia ma non dovrebbe fermarsi qui: nel mirino c'è sempre Alessandro Buongiorno. Il classe 1999, è il principale obiettivo.

I rossoneri preparano l'assalto: pronta un'offerta economica e potrebbe essere inserito il cartellino di Lorenzo Colombo. Il classe 2002, autore di tre gol e un assist in diciotto partite, resterebbe in prestito al Monza fino al resto della stagione. Al Torino il giocatore piace.

Da capire quella che sarà la volontà del difensore italiano, che indossa la fascia di capitano granata. Nella finestra di mercato estiva, Alessandro Buongiorno che ha scelto di rimanere al Torino e non trasferirsi all'Atalanta.