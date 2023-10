Sky - Conte è la prima scelta del Napoli: contatti con De Laurentiis, non direbbe 'no' agli azzurri!

Calciomercato Napoli - Quale sarà il nuovo allenatore del Napoli? Ne parla in diretta a Sky Sport il giornalista Gianluca Di Marzio, secondo cui il nome più caldo è quello dell'ex Juventus Antonio Conte

La prima scelta di Aurelio De Laurnetiis è Antonio Conte, di seguito le dichiarazioni a Sky Sport del giornalista Gianluca Di Marzio che sostiene questa tesi:

“Antonio Conte al momento è a Torino e non a Napoli come molti tifosi immaginano, è il candidato numero uno se Rudi Garcia dovesse essere esonerato: io credo che il destino del francese sia appeso proprio ad un eventuale accordo tra Antonio Conte ed il Napoli. Non credo ci siano chiusure da parte del mister, al di là del rapporto con De Laurentiis, con cui c’è sintonia: hanno sete di vittoria, la squadra è già strutturata e fatta ed avrebbe un vantaggio ovvero non rivoluzionare. Chiaro, ci sono aspetti economici da sottolineare ma De Laurentiis offrì a Luis Enrique la stessa cifra su cui viaggia Conte. Se il presidente vuole fare questo investimento, può farlo. Poi c’è una serie di situazioni contrattuali tra clausole e Decreto Crescita che andrebbero valutate. Però Conte è a Torino e non a Napoli, dove domani dovrebbe tornare Rudi Garcia per l’allenamento. Non trova conferme la voce su Walter Mazzarri".