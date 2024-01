Sky annuncia - Traoré-Napoli, siamo ai dettagli! C'è l'intesa col Bournemouth: la formula

Calciomercato Napoli, sarà Hamed Traoré il secondo rinforzo di questa sessione invernale dopo Pasquale Mazzocchi. Lo conferma SkySport.

Mercato Napoli, fatta per Traoré

“Ai dettagli l'arrivo di Traorè. Intesa raggiunta tra azzurri e Bournemouth per un prestito con diritto di riscatto”, annuncia infatti Gianluca Di Marzio. Tutto definito quindi per il primo rinforzo in mediana dopo la partenza di Eljif Elmas e in attesa di un secondo considerando anche la partenza in Coppa d'Africa di Frank Anguissa. Non è finita qui, con Orel Mangala e Antonin Barak sullo sfondo.