Sky annuncia - Napoli-Perez, è fatta! Questione di ore: ecco le cifre dell'affare

Calciomercato Napoli, è fatta per il difensore. Si tratta alla fine di Nehuen Perez, il quale sarà il 5° acquisto di questa sessione invernale, per il quale la fumata bianca è ormai imminente come conferma anche Gianluca Di Marzio di SkySport.

Mercato Napoli, chiusa la trattativa per Perez

Ecco quanto rivela il collega esperto di mercato attraverso il proprio sito: