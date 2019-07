Sky - Anche il Milan piomba su Bennacer: l'algerino piace molto anche al Napoli

Dopo Krunic, il Milan sta provando a fare un altro acquisto dall'Empoli. I rossoneri hanno incontrato Accardi, direttore sportivo della squadra azzurra, in sede. Il tema caldo della giornata è Ismael Bennacer. I rossoneri cercano un altro calciatore a centrocampo e il classe 1997 dell'Empoli piace molto e, nonostante sia seguito da tante squadre in Serie A, non ha ancora chiuso con nessuno. Gli azzurri hanno ricevuto tante offerte, ora il giocatore deciderà dove andare. Qualora le parti dovessero trovare un accordo, l'inserimento del Milan potrebbe fare la differenza nella scelta di Bennacer riguardo il suo futuro.