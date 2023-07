Sky - Al-Ahli insiste per Zielinski, apertura del polacco all'offerta! Pronto l'affondo: le ultime

Calciomercato Napoli. Ore calde per il futuro di Piotr Zielinski: il centrocampista del Napoli è in scadenza di contratto nel 2024 con gli azzurri, ma sul polacco è piombato il club arabo dell'Al-Ahli che sarebbe pronto a ricoprire d'oro il classe '94.

Al-Ahli su Zielinski, le ultime

Come riportato da Sky Sport, l'Al-Ahli insiste per Piotr Zielinski. Dopo la prima offerta messa sul tavolo da parte della squadra dell'Arabia Saudita, ora è arrivata l'apertura da parte del polacco. Continua il pressing da parte dell'Al-Ahli per il centrocampista ex Empoli che, nel caso di esito positivo della trattativa, chiuderebbe la sua esperienza con i partenopei prima della scadenza di contratto prevista per il 30 giugno 2024.