Calciomercato Napoli - Ultime notizie di mercato in casa Napoli, secondo i colleghi di Sky Sport.

Mercato Napoli, affare Samardzic

Per quanto riguarda la trattativa tra Napoli e Udinese per il centrocampista, si è superato lo scoglio che riguardava i diritti di immagine dal punto di vista contrattuale. Si sta lavorando agli ultimi dettagli con l’Udinese per far sì che l’affare possa essere chiuso al più presto.