Sky - Affare Icardi potrebbe risolversi negli ultimi giorni di mercato, resta l'interesse di Juve e Napoli ma nessun passo concreto

Dario Massara, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nello speciale dedicato al mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Al momento per quanto riguarda Icardi al momento non ci sono novità, la situazione è del tutto tranquilla. Lui attende di conoscere il suo futuro con serenità. C’è l’interesse di Juventus e Napoli ma al momento non sono stati fatti passi concreti. Si tratta di un’operazione che, secondo la nostra lettura, si potrebbe accendere negli ultimi giorni di mercato”.