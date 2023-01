Sky - Skriniar lascia l'Inter, ha già firmato per la sua nuova squadra

Calciomercato Inter - Milan Skriniar lascerà l'Inter! Di certo a giugno ma forse già a gennaio. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport con Gianluca Di Marzio infatti, il difensore slovacco ha già firmato col PSG:

"Il futuro di Milan Skriniar è segnato: il difensore slovacco non rinnoverà il suo contratto con l'Inter - in scadenza il 30 giugno di quest'anno - e diventerà un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. Skriniar ha già firmato coi campioni di Francia: l'unica variabile ancora in discussione riguarda la sessione in cui si trasferirà al Psg, se quella di gennaio o quella estiva".

"In queste ore il Paris Saint-Germain ha presentato all'Inter un'offerta per anticipare l'arrivo di Skriniar (che a giugno arriverebbe a parametro zero): la cifra, intorno ai 10 milioni di euro, è ritenuta però troppo bassa dai nerazzurri, che l'hanno rifiutata".