Simeone-Torino, De Laurentiis ha aggiunto un nuovo desiderio: vuole un’opzione su un giocatore granata

Calciomercato SSC Napoli - Il presidente Urbano Cairo e il direttore tecnico Davide Vagnati sanno benissimo che se non daranno a Vanoli alcuni rinforzi di qualità il Toro rischia di scivolare in Serie B. Come racconta Tuttosport, piace un giocatore del Napoli come Giovanni Simeone.

«Daremo a Vanoli i giocatori che servono», ha garantito il patron granata in questi ultimi giorni: