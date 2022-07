Simeone-Napoli, Bargiggia: ecco la formula dell'affare, si chiude dopo l'addio di Petagna

Calciomercato Napoli - Simeone è davvero vicino al trasferimento in azzurro. Ma qual è la formula? Il Napoli vorrebbe il prestito con diritto, mentre il Verona vorrebbe inserire l'obbligo nell'affare.

Simeone-Napoli, la formula dell'affare

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato:

"Simeone? Si potrebbe chiudere una volta terminata l'operazione Petagna, ma solo in prestito con diritto di riscatto. Politano? La sua permanenza non è certa, ma Spalletti gli ha parlato in ritiro e il ragazzo più o meno si è tranquillizzato. Lì su quella fascia è più vicino alla cessione Ounas, e Politano non ha la certezza di restare ma neanche di partire. Politano aveva un'ipotesi spagnola, ma Gattuso ha dato l'ok per Castillejo e quindi la finestra si è chiusa.

Simeone

Per ora non ha tanto mercato, né lui né Demme. Se poi dovesse arrivare un'offerta, di certo il Napoli non lo dichiarerebbe incedibile. Werner alla Juve? No, non è mai stato accostato. Si parlava di una trattativa iniziale quando la Juve seguiva Rudiger. La verità sulla Juve è che Allegri ha chiesto alla società di provare a far di tutto per riportare a Torino Morata, ma non è semplice. Bisognerà capire se si accontenteranno di Kean, altrimenti servirà un vice Vlahovic. L'idea sarebbe quella di tentare per Arnautovic, con Simeone che come detto invece andrà al Napoli".