Simeone da bomber scudetto a oggetto misterioso: futuro in bilico, il Cholito ha una volontà

Calciomercato SSC Napoli - Confermare lo zoccolo duro e puntellare la rosa oppure via alla nuova rivoluzione? Tutti gli indizi portano a questa seconda strada per il presidente Aurelio De Laurentiis, anche perché questo Napoli ha bisogno di uno scossone pesante. Potrebbe farne le spese anche Giovanni Simeone, come scrive la Gazzetta dello Sport.

Simeone, Cholito via da Napoli?

Ci saranno addii eccellenti anche stavolta, una mano arriverà dalla cessione di Victor Osimhen grazie alla clausola nel contratto: 130 milioni di euro. E Simeone?