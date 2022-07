Simeone-Barak, da Verona: offerta Napoli insufficiente, l'Hellas fissa nuova valutazione! Le cifre esatte

Calciomercato Napoli le ultimissime. Il Corriere della Sera edizione Verona sulle pagine di oggi riferisce che la quotazione per l’affare che può portare Giovanni Simeone al Napoli con Antonin Barak è non meno di 30 milioni. Una doppia cessione di cui il Verona sta parlando con il club azzurro, che insiste pe il Cholito ed è tornato a mostrare interesse per Barak, cercato con insistenza nei mesi scorsi.

I 25 milioni con cui il Napoli vorrebbe completare l’acquisto di entrambi i giocatori gialloblù rappresentano una cifra insufficiente per arrivare a un accordo. E' questo che sottolinea il Corriere di Verona, l'Hellas valuta i suoi gioielli diversamente

Per adesso, quindi, la distanza resta marcata. In questi giorni ci saranno altri confronti, ma prima che si arrivi a uno scatto decisivo il Napoli dovrà cedere Andrea Petagna al Monza, per poi stringere per Simeone. Rimane anche il nodo della formula: il Verona non gradisce la soluzione del prestito con obbligo di riscatto, l’obiettivo è trovare la quadra con il trasferimento di Simeone a titolo definitivo per una somma compresa tra i 16 e i 17 milioni (ne ha pagati 12, tra prestito oneroso e riscatto, per prenderlo dal Cagliari). Ne occorrono dai 14 in su per Barak. Anche per lui, tuttavia, l’eventuale passaggio al Napoli è legato a un’uscita di spessore per il club di Aurelio De Laurentiis, con la trattativa col West Ham per Zielinski che è avviata. Con la prima di campionato che per l’Hellas sarà proprio col Napoli, anche le tempistiche per concludere l’operazione sono un dato che ha un impatto significativo. Simeone e Barak si allenano regolarmente a Peschiera del Garda, come già a Mezzano in ritiro, ma il centravanti (17 gol nel 2021-22 col Verona quarto miglior marcatore della Serie A dietro a Immobile, Vlahovic e Lautaro Martinez) non è stato impiegato nelle amichevoli.