Simeone-Barak, il Napoli conta di chiudere il doppio affare a questa cifra

Calciomercato Napoli- Non solo per Giovani Simeone: la società è intenzionata a chiudere anche per Antonio Barak per una maxi operazione da 25 milioni totali. Lo riferisce La Repubblica oggi in edicola.

L’offerta per il cartellino del Cholito è compresa tra i 16 e i 17 milioni, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Anche il tavolo per Barak dipende da un’uscita del Napoli, ossia quella di Piotr Zielinski, per cui c’è il forte interessamento del West Ham. Resta l’ampia differenza tra quanto chiede il Verona e quel che ritiene di spendere il Napoli per aggiudicarsi il cartellino del giocatore ceco. Ad ogni modo, finché la società azzurra non cederà Petagna e Zielinski non ci saranno svolte per Simeone, né per Barak, che al momento rimangono nel gruppo dell’Hellas e si allenano al centro sportivo di Peschiera.