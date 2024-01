Simakan, l'agente: "Disposto a trasferirsi al Napoli? Quello che posso dire è..."

Calciomercato Napoli - A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Badou Sambague, agente sportivo tra gli altri di Tchaouna della Salernitana, Lukeba e Simakan accostati al Napoli.

“Se Simakan sarebbe disposto a trasferirsi a Napoli? Ho letto queste notizie sui giornali, ma quello che posso dire oggi è che Simakan è concentrato sul Lipsia e sulla stagione. Prendo atto di questi rumors, ma più di questo non c’è, il calciatore è al 100% sul Lipsia e non sembra in procinto di partire.

Che tipo di difensore è? È un ragazzo molto solare e tranquillo che fa gruppo e ama lavorare con i propri compagni di squadra. In campo si trasforma, diventa cattivo nel duello con l’avversario e lotta per la squadra.

Il Napoli ha cambiato poco e niente rispetto all’anno scorso, non è che i giocatori che l’anno scorso hanno fatto cose eccezionali, siano diventati dei brocchi. Sono cose che fanno parte del calcio e le stagioni possono girare così. Non ho alcun dubbio sul fatto che il Napoli possa vincere una partita e tornare in fiducia per tornare dove merita di stare.

Tchaouna? Parliamo di un giocatore giovane che per la prima volta si trova a giocare probabilmente a questi livelli. È molto efficace e completo. È interessante ed abituato a giocare sotto pressione. Con la Nazionale francese giovanile è stato il capocannoniere in una competizione di qualche anno fa. Giocare in Italia non è semplice perché molto spesso ti trovi contro una squadra più forte e quindi è più difficile esprimerti se devi difendere.

Se resterà a Salerno l’anno prossimo? Non ci sarebbe errore più grande e diseducativo per un giocatore giovane di pensare alla stagione successiva essendo alla metà di quella in corso. Il suo unico pensiero deve essere quello di portare la Salernitana alla salvezza. Poi se a fine stagione sarà riuscito a mettersi in mostra potrà pensare ad uno step successivo. Ma adesso deve pensare alla Salernitana”