Si riapre la pista Vecino? Il Mattino: sarebbe un'operazione low cost, ma dipende da Inzaghi

Calciomercato Napoli - Una delle priorità del Napoli sul mercato è quella del mediano, dopo l'addio di Bakayoko. Come racconta Il Mattino, spunta l'interesse per Mattias Svanberg del Bologna, valutato almeno 20 milioni di euro, ed il club valuta alternative.

"Per completare il reparto, più semplice arrivare a Thorsby della Sampdoria, una trattativa che potrebbe attestarsi sugli 8-9 milioni complessivi. Non è escluso che si possa puntare su Matias Vecino, uomo di fiducia di Spalletti. Qualora Simone Inzaghi, neo tecnico dell'Inter, non dovesse inserirlo nei piani della prossima stagione, si potrebbe avviare l'opzione. Anche questa sarebbe un'operazione low cost di completamento del reparto"