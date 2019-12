Si gonfia la rete - De Laurentiis pensa all'esonero di Ancelotti: contro il Genk sarà la sua ultima gara in azzurro! Già bloccato Gattuso

Tempo di riflessione in casa Napoli dopo gli ultimi risultati a dir poco negativi. Aurelio De Laurentiis starebbe valutando il da farsi. Il portale gonfialarete.com scrive:

"Per il post Ancelotti il club ha pensato a Rino Gattuso (allenato in passato da Carlo), il quale è già stato bloccato da De Laurentiis, dato che c’è anche la Fiorentina sull’ex calciatore. Il numero uno del Napoli attende che si completi il girone di Champions con l’ultima partita ancora da giocare contro il Genk fondamentale in chiave qualificazione, per mettere appunto la sua decisione. Esclusi clamorosi ultim’ora il destino di Ancelotti è segnato: la partita del 10 dicembre dovrebbe essere l’ultima partita sulla panchina azzurra".