SGLR - Nessun contatto per Koutris che però aspetta il Napoli, valutazione dell'Olympiacos alla portata

Ultimissime calcio mercato Napoli - Oltre al regista il Napoli si sta guardando attorno per valutare quanto possa essere possibile fare un investimento per il ruolo di terzino sinistro, considerando i problemi fisici evidenziati da Ghoulam. Stando a quanto raccolto da "Si gonfia la rete", la dirigenza azzurra non ha ancora fatto passi concreti verso Leonardo Koutris dell'Olympiacos anche se il calciatore piace. Non ci sono stati contatti tra i dirigenti napoletani e gli agenti e nemmeno con la proprietà del club del Pireo mentre invece alcune squadre internazionali si sono già mossi per lui. Al momento però nessuna opzione stimola il calciatore più della possibilità di arrivare all'ombra del Vesuvio e per questo è in attesa. In estate si erano fatte sotto Marsiglia e Maiorca, con i greci che lo valutavano, e lo valutano ancora, 8 milioni di euro.

