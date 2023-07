Sfuma Zielinski alla Lazio, i biancocelesti virano su Ricci!

Calciomercato Napoli, arrivano conferme sulla permanenza di Piotr Zielinski! Se fino a qualche giorno fa la Lazio sembra la principale pretendente per il centrocampista polacco del Napoli, adesso il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà annuncia il tentativo del club biancoceleste per Samuele Ricci, centrocampista del Torino.

È la prova che la Lazio considera ormai arenata la trattativa per Zielinski. Scrive Pedullà: "Lazio: oggi nuovo tentativo per Samuele Ricci, domani incontro per Kamada (che era a un passo dall'Atletico Madrid oggi fermo e che ha altre offerte). In stand-by Hudson Odoi".