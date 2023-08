Sfuma Tetè al Napoli? Il brasiliano è in viaggio per trovare accordo con il nuovo club

Notizie calcio. Il nome di Tetè dello Shakhtar Donetsk è stato accostato anche al Napoli nel corso delle ultime settimane. L'esterno offensivo brasiliano sarebbe arrivato in azzurro per sostituire Lozano, ma il suo futuro non sarà in Italia.

Adesso ad attenderlo c'è la Superlig e una delle sue squadre più forti, conosciute e rappresentative: i capitolini del Fenerbahce. Come riporta Skorer, i gialloblù di Istanbul stanno premendo per avere Tete, tanto che l'attaccante e il suo manager si trovano in questo momento in territorio turco per incontrare i rappresentanti del club e trovare l'accordo definitivo.