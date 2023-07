Sfuma Osimhen-PSG? Dalla Francia: intesa totale con Vlahovic, mega ingaggio per il serbo

Calciomercato Napoli - Accordo tra Paris Saint-Germain e Dusan Vlahovic: arrivano ulteriori conferme, questa volta direttamente dalla Francia.

Mercato Napoli, il PSG punta tutto su Vlahovic?

Come infatti riporta Footmercato, c’è l’intesa tra le parti per un ingaggio da 11 milioni a stagione più bonus col giocatore che firmerebbe fino al 30 giugno 2028, sottoscrivendo dunque un quinquennale. Resta da trovare la quadra tra le società col PSG che vorrebbe però risparmiare rispetto agli 80 milioni richiesti dalla Vecchia Signora. Una notizia che interessa direttamente al Napoli poiché in caso di colpo serbo per i parigini sarebbe a quel punto definitivamente abbandonata la pista che porterebbe a Victor Osimhen.