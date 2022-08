Calciomercato Napoli - Sembra sfumare definitivamente la pista Spezia per Alex Meret. Come scrive Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter, la società ligure ha definito tutto per il trasferimento di Dragowski dalla Fiorentina. L'arrivo del portiere polacco sblocca la cessione di Provedel alla Lazio di Maurizio Sarri.