Sfuma Gabri Veiga, Repubblica - Piano B interno per sostituirlo: ecco chi sarà il vice Zielinski

Calciomercato SSC Napoli - Prima l’acquisto di un nuovo centrocampista era una necessità, "poi è diventata invece una meno impellente opportunità, dopo la scelta inattesa di Piotr Zielinski di prolungare al ribasso il suo contratto con il Napoli".

Questa l'analisi che fa l'edizione odierna di Repubblica Napoli, che col nome di Gabri Veiga ormai quasi sfumato traccia un piano B con una soluzione interna:

"Il polacco ha deciso infatti in extremis di restare e anche così si spiegano le improvvise complicazioni nella trattativa per Gabri Veiga: il talentuoso e promettente giocatore spagnolo — 21 anni — individuato dallo scout per “fare reparto” nella zona mediana con Anguissa e Lobotka. L’affare si è arenato sul più bello [...] In mezzo al campo per Rudi Garcia le soluzioni alternative sono di nuovo abbondanti.

In casa azzurra sta prendendo consistenza anche un piano B, per arricchire di una nuova soluzione (interna) il centrocampo di Garcia. Gli azzurri hanno infatti già in casa un altro gioiello: Giacomo Raspadori, che ha dimostrato di avere la duttilità e l’intelligenza tattica anche per arretrare il suo raggio di azione, in caso di necessità. Al centro dell’attacco ci sono Osimhen e Simeone, mentre il recupero di Kvaratskhelia e la concorrenza di Politano e Lozano, se il messicano resterà, riducono gli spazi sulle fasce. Per questo il jolly offensivo della Nazionale potrebbe essere arretrato nel ruolo di mezzala, per alternarsi con Zielinski. Pure Jack è costato 35 milioni e occorre ritagliargli più spazio: a partire dal posticipo di domenica col Sassuolo".