Serie A, i calciatori più costosi secondo il CIES: Raspadori vale 50mln! Kvara e Osimhen non classificati

Jude Bellingham è in testa alla lista dei 100 giocatori in tutto il mondo con il valore di trasferimento più alto stimato secondo il modello statistico sviluppato dal team di ricerca del CIES Football Observatory. Il suo club proprietario, il Borussia Dortmund, potrebbe potenzialmente guadagnare fino a 208 milioni di euro. Con il contratto di Bellingham in scadenza nel giugno 2025, questa è probabilmente la finestra di trasferimento durante la quale i tedeschi potrebbero realizzare il maggior profitto.

Nonostante contratti relativamente brevi fino a giugno 2024, anche Kylian Mbappé e Vinícius Júnior sono tra i primi quattro (entrambi 191 milioni di euro), appena davanti al capocannoniere della Premier League Erling Haaland (175 milioni di euro). Con un contratto fino al 2027, il valore di quest'ultimo è destinato a salire nei prossimi mesi per avvicinarsi o addirittura superare quello dei giocatori classificati prima di lui, compreso quello del suo compagno di squadra del Manchester City Phil Foden (200 milioni di euro), attualmente secondo.

Serie A, i calciatori più costosi secondo il CIES

€87.5M Lautaro Martínez (fw) Inter scadenza contratto 06/2026 €82.4M Dušan Vlahovi? (fw) Juventus FC (ITA)06/2026 €80.1M Nicolò Barella (dm) Inter 06/2026 €67.3M Rafael Leão (fw) Milan AC (ITA) 06/2024 €66.8M Théo Hernández (fb) Milan AC (ITA) 06/2026 €52.0M Sandro Tonali (dm) Milan AC (ITA)06/2027 €51.2M Tammy Abraham (fw) AS Roma (ITA)06/2026 €50.0M Giacomo Raspadori (fw) SSC Napoli (ITA)06/2027 €49.7M Alessandro Bastoni (cb) Inter (ITA)06/2024

Top 20 calciatori più costosi secondo il CIES

€208.2M Jude Bellingham (dm) Borussia Dortmund (GER) scadenza contratto 06/2025 €200.5M Phil Foden (am) Manchester City (ENG) 06/2027 €190.7M Kylian Mbappé (fw) Paris St-Germain (FRA) 06/2024 €190.5M Vinícius Júnior (fw) Real Madrid (ESP) 06/2024 €174.9M Erling Haaland (fw) Manchester City (ENG) 06/2027 €170.2M Pedri González (dm) FC Barcelona (ESP) 06/2026 €147.6M Pablo Gavi (dm) FC Barcelona (ESP)06/2026 €145.1M Jamal Musiala (am) Bayern München (GER) 06/2026 €125.8M Joško Gvardiol (cb) RB Leipzig (GER) 06/2027 €123.5M Federico Valverde (dm) Real Madrid (ESP) 06/2027 €117.0M Rodri Hernández (dm) Manchester City (ENG) 06/2027 €109.7M Luis Díaz (fw) Liverpool FC (ENG) 06/2027 €109.3M Frenkie de Jong (dm) FC Barcelona (ESP) 06/2026 €108.7M Bukayo Saka (am) Arsenal FC (ENG) 06/2024 €107.4M Rodrygo Goes (fw) Real Madrid (ESP) 06/2025 €107.2M Aurélien Tchouaméni (dm) Real Madrid (ESP) 06/2028 €106.8M Ferran Torres (fw) FC Barcelona (ESP) 06/2027 €105.0M Rúben Dias (cb) Manchester City (ENG) 06/2027 €103.6M João Cancelo (fb) Manchester City (ENG) 06/2027 €102.0M Éder Militão (cb) Real Madrid (ESP) 06/2025

