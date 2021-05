Sergio Conceicao-De Laurentiis, CorSport: chiacchierata sull'organico e versatilità schema, patron folgorato!

Calciomercato Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova a ricostruire i motivi che avrebbero spinto il patron della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis a puntare su Sergio Conceicao. Secondo il quotidiano il presidente è rimasto colpito per una serie di svariati motivi colti in tv: le due partite con la Juventus, quelle con il Chelsea, l’1-1 con il Benfica e poi tutta una serie di video divorati per acquisire conoscenze più profonde. E poi: nessun problema di ambientamento, una lingua e abitudini a lui familiari e una squadra invitante, accattivante, buona per farci varie cose

Confronto De Laurentiis Sergio Conceicao sulla rosa Napoli

Secondo il Corriere dello Sport le parti hanno avuto un primo approccio ed hanno ha chiacchierato telefonicamente sull’organico, della versatilità del proprio calcio (dal 4-4-2 in ogni sua variabile) e di un biennale da quattro milioni lordi a stagione. Dettagli assai marginali dinnanzi all’entusiasmo di potersi dedicare ad una esperienza intrigante, un’evoluzione del proprio percorso già arricchito dai due scudetti (una Coppa e due Supercoppe) con il Porto, dal quarto di finale in Champions League contro il Chelsea milionario di Abramovich.